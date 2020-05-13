13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Galatasaray'a güzel haber! Mbaye Diagne Ada'nın yolunu tutacak

Galatasaray, yaz transfer döneminde golcüsü 'yi takımdan kesin olarak göndermenin planlarını yapıyor. Sarı kırmızılı takımdan, ekiplerinden Nottingham Forest'e transfer olacağı belirtilen Mbaye Diagne'nin, bu kez ekiplerinden Watford ile anlaşma noktasına geldiği belirtildi.

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Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
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GALATASARAY'A GÜZEL HABER! ADA'NIN YOLUNU TUTACAK

Sezon başında Galatasaray'dan 'e kiralanan ve orada sergilediği disiplinsiz davranışlar nedeniyle kadro dışı kalan 'nin, yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği merak konusu.

Galatasaray'da şans bulması zor gözüken Senegalli oyuncu için İngiliz kulüplerinin ismi geçmekte. Kendisinin de yaptığı Instagram paylaşımı ekiplerinden Nottingham Forest'in ismini öne çıkarsa da bu kez 'den bir talibi olduğu belirtildi.

HITC'nin Le Quotidien'e dayandırdığı habere göre Diagne, Nottingham Forest'in ilgisine rağmen Premier Lig ekibi Watford'a imza atmaya çok yakın!

Watford'un Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı 2018-19 sezonundaki performansını dikkate alarak Diagne'yi Nottingham Forest'in elinden kapmak istediği belirtiliyor.

Takımların liglerindeki durumları da transfer adına belirleyici olabilir. Çünkü Watford'un Premier Lig'den düşme, Nottingham Forest'in ise Championship'ten Premier Lig'e yükselme ihtimalleri bulunuyor.

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