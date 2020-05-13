Galatasaray'a güzel haber! Mbaye Diagne Ada'nın yolunu tutacak
Galatasaray, yaz transfer döneminde golcüsü Mbaye Diagne'yi takımdan kesin olarak göndermenin planlarını yapıyor. Sarı kırmızılı takımdan, İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest'e transfer olacağı belirtilen Mbaye Diagne'nin, bu kez Premier Lig ekiplerinden Watford ile anlaşma noktasına geldiği belirtildi.
Sezon başında Galatasaray'dan Club Brugge'e kiralanan ve orada sergilediği disiplinsiz davranışlar nedeniyle kadro dışı kalan Mbaye Diagne'nin, yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği merak konusu.
Galatasaray'da şans bulması zor gözüken Senegalli oyuncu için İngiliz kulüplerinin ismi geçmekte. Kendisinin de yaptığı Instagram paylaşımı İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest'in ismini öne çıkarsa da bu kez Premier Lig'den bir talibi olduğu belirtildi.
HITC'nin Le Quotidien'e dayandırdığı habere göre Diagne, Nottingham Forest'in ilgisine rağmen Premier Lig ekibi Watford'a imza atmaya çok yakın!
Watford'un Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı 2018-19 sezonundaki performansını dikkate alarak Diagne'yi Nottingham Forest'in elinden kapmak istediği belirtiliyor.
Takımların liglerindeki durumları da transfer adına belirleyici olabilir. Çünkü Watford'un Premier Lig'den düşme, Nottingham Forest'in ise Championship'ten Premier Lig'e yükselme ihtimalleri bulunuyor.
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