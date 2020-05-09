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TFF 2. Lig ekibi Sancaktepespor'da 9 kişinin coronavirüs testi pozitif çıktı

2. ekibi 'da 8 günü yapılan testlerinde teknik heyetten 2, futbolculardan 4, kulüp çalışanlarından ise 3 kişinin sonucu pozitif çıktığı açıklandı.

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Giriş Tarihi: 09.05.2020 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020
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TFF 2. LİG EKİBİNDE KORONA ŞOKU!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun () yayınladığı Futbola Dönüş Protokolü kapsamında tüm ekibe testi yapılan TFF 2. ekibi Sancaktepe Futbol Kulübü'ne büyük şok. Yapılan ilk test sonuçlarına göre; teknik heyetten 2, çalışanlardan 3, futbolculardan ise 4 kişi virüse yakalandı.

Sancaktepe Futbol Kulübü tarafından konuyla alakalı bir açıklama yayınlandı.

İşte kulüpten yapılan o açıklama...

"Kulübümüz tarafından 8 günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan ilk testlerde E-Nabız üzerinden alınan sonuçlara göre Teknik Heyetten 2, Futbolculardan 4, Çalışanlarımızdan 3 kişide test sonuçları pozitif çıkmıştır. Hiçbirinde hastaneye gitmeyi gerektirecek bir bulgu yoktur.

Bu olay neticesinde gerekli izolasyon tedbirleri Covid-19 protokolüne göre uygulanmaya başlamıştır. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kulübümüz tarafından açıklanacaktır."

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