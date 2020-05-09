TFF 2. Lig ekibi Sancaktepespor'da 9 kişinin coronavirüs testi pozitif çıktı
TFF 2. Lig ekibi Sancaktepe FK'da 8 Mayıs Cuma günü yapılan koronavirüs testlerinde teknik heyetten 2, futbolculardan 4, kulüp çalışanlarından ise 3 kişinin sonucu pozitif çıktığı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayınladığı Futbola Dönüş Protokolü kapsamında tüm ekibe coronavirüs testi yapılan TFF 2. Lig ekibi Sancaktepe Futbol Kulübü'ne büyük şok. Yapılan ilk test sonuçlarına göre; teknik heyetten 2, çalışanlardan 3, futbolculardan ise 4 kişi corona virüse yakalandı.
Sancaktepe Futbol Kulübü tarafından konuyla alakalı bir açıklama yayınlandı.
İşte kulüpten yapılan o açıklama...
"Kulübümüz tarafından 8 Mayıs Cuma günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan ilk testlerde E-Nabız üzerinden alınan sonuçlara göre Teknik Heyetten 2, Futbolculardan 4, Çalışanlarımızdan 3 kişide test sonuçları pozitif çıkmıştır. Hiçbirinde hastaneye gitmeyi gerektirecek bir bulgu yoktur.
Bu olay neticesinde gerekli izolasyon tedbirleri Covid-19 protokolüne göre uygulanmaya başlamıştır. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kulübümüz tarafından açıklanacaktır."
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