Galatasaray'daki görevinden ayrılan Hasan Şaş'tan ilk mesaj
Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan Hasan Şaş, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Hasan Şaş paylaşımında, ''Çok duyguluyum, dünden beri tüm mesajları okudum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. U15 oynayan Yusuf Deniz'im var, görevi ona devrettim. GALATASARAY'A hizmet şereftir, şimdi sıra sende oğlum" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevinden istifa eden Hasan Şaş, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.
Hasan Şaş'ın paylaşımında "Çok duyguluyum, dünden beri tüm mesajları okudum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. U15 oynayan Yusuf Deniz'im var, görevi ona devrettim. GALATASARAY'A hizmet şereftir, şimdi sıra sende oğlum" ifadeleri yer aldı.
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