Galatasaray'daki görevinden ayrılan Hasan Şaş'tan ilk mesaj

Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevinden istifa eden Hasan Şaş, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Hasan Şaş'ın paylaşımında "Çok duyguluyum, dünden beri tüm mesajları okudum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. U15 oynayan Yusuf Deniz'im var, görevi ona devrettim. GALATASARAY'A hizmet şereftir, şimdi sıra sende oğlum" ifadeleri yer aldı.