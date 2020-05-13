13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Galatasaray'daki görevinden ayrılan Hasan Şaş'tan ilk mesaj

'daki yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan , sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Hasan Şaş paylaşımında, ''Çok duyguluyum, dünden beri tüm mesajları okudum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. U15 oynayan Yusuf Deniz'im var, görevi ona devrettim. GALATASARAY'A hizmet şereftir, şimdi sıra sende oğlum" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 13.05.2020
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GALATASARAY'DAKİ GÖREVİNDEN AYRILAN HASAN ŞAŞ'TAN İLK MESAJ

'da yardımcı antrenörlük görevinden istifa eden , Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Hasan Şaş'ın paylaşımında "Çok duyguluyum, dünden beri tüm mesajları okudum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. U15 oynayan Yusuf Deniz'im var, görevi ona devrettim. GALATASARAY'A hizmet şereftir, şimdi sıra sende oğlum" ifadeleri yer aldı.

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