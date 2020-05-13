Son dakika: BB. Erzurumspor'da 11 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 4'ü futbolcu olmak üzere kulüpten 11 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Mavi-beyazlı ekibin resmi hesabından yaptığı açıklamaya göre yapılan Covid-19 testlerinde 11 kişinin sonucu pozitif çıktı.

BB. Erzurumspor'un yaptığı açıklama şu şekilde;

Erzurumspor'umuzda bugün yapılan 2. Covid-19 testi sonucu 4 futbolcumuz, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli 5 kulüp çalışanının (11) test sonucu pozitif çıkmış, buna ilaveten durumu şüpheli olan 12 kişi testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevkleri sağlanmıştır.