14 Mayıs 2020, Perşembe
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11 personelinde Kovid-19 tespit edilen BB Erzurumspor'a geçmiş olsun mesajı yağdı

Son dakika haberi... Erzurumspor, 4 futbolcusu olmak üzere toplam 11 kulüp personelinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. BB Erzurumspor'un açıklamasının ardından kulüplerden Erzurumspor'a ''geçmiş olsun'' mesajları yağdı.

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Giriş Tarihi: 14.05.2020
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11 PERSONELİNDE KOVİD-19 TESPİT EDİLEN BB ERZURUMSPOR'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAĞDI

1. Lig ekiplerinden Erzurumspor'da 11 kişinin koronavirüs testinde pozitif sonuç alındı. Bu üzücü haber sonrası spor camiasından geçmiş olsun mesajları yağdı.

Beşiktaş: Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarınıza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.

Fenerbahçe: Erzurumspor Kulübü'nün Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.

Galatasaray: BB Erzurumspor Kulübü'nde koronavirüs testleri pozitif çıkan futbolcu ve kulüp personellerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıklarına bir an önce kavuşmalarını temenni ediyoruz.

Trabzonspor: Sevgili Erzurumspor camiası; Bazı futbolcu ve çalışanlarınızın COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyoruz. Birlikte Başaracağız.

Gençlerbirliği: BB Erzurumspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; futbolcular, teknik ekip üyesi ve kulüp personelinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

Gaziantep FK: Erzurumspor camiasında Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.

DG Sivasspor: BB. Erzurumspor'un Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcuları, teknik heyeti ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.

Bursaspor: Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve çalışanlarınıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz.

Hes Kablo Kayserispor: Geçmiş olsun Erzurumspor, Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcunuza, teknik heyet ve kulüp çalışanlarınıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Bu zorlu süreci atlatacağınıza inancımız tam.

Son dakika: BB. Erzurumspor'da 11 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı SON DAKİKA: BB. ERZURUMSPOR'DA 11 KİŞİNİN KORONAVİRÜS TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

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