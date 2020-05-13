11 personelinde Kovid-19 tespit edilen BB Erzurumspor'a geçmiş olsun mesajı yağdı
Son dakika haberi... BB Erzurumspor, 4 futbolcusu olmak üzere toplam 11 kulüp personelinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. BB Erzurumspor'un açıklamasının ardından kulüplerden Erzurumspor'a ''geçmiş olsun'' mesajları yağdı.
TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da 11 kişinin koronavirüs testinde pozitif sonuç alındı. Bu üzücü haber sonrası spor camiasından geçmiş olsun mesajları yağdı.
Beşiktaş: Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarınıza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.
Fenerbahçe: Erzurumspor Kulübü'nün Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.
Galatasaray: BB Erzurumspor Kulübü'nde koronavirüs testleri pozitif çıkan futbolcu ve kulüp personellerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıklarına bir an önce kavuşmalarını temenni ediyoruz.
Trabzonspor: Sevgili Erzurumspor camiası; Bazı futbolcu ve çalışanlarınızın COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyoruz. Birlikte Başaracağız.
Gençlerbirliği: BB Erzurumspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; futbolcular, teknik ekip üyesi ve kulüp personelinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.
Gaziantep FK: Erzurumspor camiasında Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.
DG Sivasspor: BB. Erzurumspor'un Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcuları, teknik heyeti ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.
Bursaspor: Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve çalışanlarınıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz.
Hes Kablo Kayserispor: Geçmiş olsun Erzurumspor, Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcunuza, teknik heyet ve kulüp çalışanlarınıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Bu zorlu süreci atlatacağınıza inancımız tam.
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