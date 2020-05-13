13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Ukraynalı futbolcu Besedin'e dopingden 1 yıl men cezası

, 'nın takımında forma giyen forvet Artem Besedin'e doping yaptığı gerekçesiyle futboldan 1 yıl men cezası verdi. Karar futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.

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Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
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UKRAYNALI FUTBOLCUYA BÜYÜK ŞOK! BİR YIL MEN EDİLDİ!

'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, takımının Avrupa Ligi'nde İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaştığı maç sonunda yapılan testlerde yasaklı maddeye rastlanması nedeniyle Besedin'e 1 yıl men cezası verildiği duyuruldu.

Soruşturma açıldıktan sonra Ukraynalı oyuncu Uluslararası (CAS) başvurmadığı için kararın kesin olduğu belirtildi.

altyapısından yetişen 24 yaşındaki oyuncu, 12 milli maçta görev aldı ve 2 gol attı.

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