Ukraynalı futbolcu Besedin'e dopingden 1 yıl men cezası
UEFA, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımında forma giyen forvet Artem Besedin'e doping yaptığı gerekçesiyle futboldan 1 yıl men cezası verdi. Karar futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, takımının Avrupa Ligi'nde İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaştığı maç sonunda yapılan testlerde yasaklı maddeye rastlanması nedeniyle Besedin'e 1 yıl men cezası verildiği duyuruldu.
Soruşturma açıldıktan sonra Ukraynalı oyuncu Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurmadığı için kararın kesin olduğu belirtildi.
Dinamo Kiev altyapısından yetişen 24 yaşındaki oyuncu, 12 milli maçta görev aldı ve 2 gol attı.
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