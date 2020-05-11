11 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Ankaragücü'nün oyuncusu Ricardo Faty'nin koronavirüs testi negatif çıktı

Son dakika: Ankaragücü'nün oyuncusu Ricardo Faty'nin koronavirüs testi negatif çıktı

Son dakika haberi...'nde sevindiren gelişme... Geçtiğimiz günlerde yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan 'nin son testi negatif çıktı.

SPOR
Giriş Tarihi: 11.05.2020 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
ABONE OL
ANKARAGÜCÜ'NE GÜZEL HABER! NEGATİF ÇIKTI

'nde sevindiren gelişme... Geçtiğimiz günlerde yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan 'nin son testi negatif çıktı.

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün teknik heyeti, futbolcuları ve kulüp çalışanları ikinci kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 4 Mayıs'ta Beştepe Tesisleri'nde tüm ekibe Kovid-19 testi uygulandığı hatırlatılarak, "Geçtiğimiz hafta gruplar halinde Beştepe Tesislerimizde bir araya gelmiş, yapılan testler sonucunda bir futbolcumuzun testi pozitif çıkmış ve futbolcumuz hastanede tedavi altına alınmıştı. Bugün koronavirüs taraması kapsamında yönetim kurulu üyelerimize, futbolcularımıza, teknik heyetimize ve kulüp çalışanlarımıza tekrar Kovid-19 PCR testi yapıldı. Takımımızın antrenmanlara başlayıp başlamayacağı, bugün gerçekleştirilen Kovid-19 testlerinin sonucuna göre yeniden değerlendirilecektir." denildi.

Geçen hafta yapılan testte bir oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla MKE Ankaragücü'nde antrenmanlar ertelenmişti.

Son dakika: MKE Ankaragücü Kulübü bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı SON DAKİKA: MKE ANKARAGÜCÜ KULÜBÜ BİR FUTBOLCUNUN KORONAVİRÜS TESTİNİN POZİTİF ÇIKTIĞINI AÇIKLADI

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA