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Son dakika: MKE Ankaragücü Kulübü bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Son dakika haberi...MKE , bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 05.05.2020 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020
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SÜPER LİG KULÜBÜ AÇIKLADI! BİR OYUNCUNUN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

MKE , bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Açıklama şu şekilde:

Dün kulübümüz tarafından Beştepe Tesislerimizde tüm futbolcu, teknik ekip ve kulüp personelimize Covid-19 PCR tanı testleri yapıldı. Ne yazık ki bir profesyonel futbolcumuz da Covid-19 PCR testi pozitif tespit edilmiş olup, futbolcumuza ivedilikle ileri tetkikler yapılmıştır. Futbolcumuz hastahaneye yatırılmış olup, tedavisine başlanmıştır. Tedavi sürecinde kulübümüz tarafından futbolcumuzun durumu hakkında tekrar bilgilendirme yapılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Hangi futbolcular ve basketbolcular corona virüse yakalandı? İşte Süper Lig'de ve dünyada koronavirüse yakalanan ünlü isimler HANGİ FUTBOLCULAR VE BASKETBOLCULAR CORONA VİRÜSE YAKALANDI? İŞTE SÜPER LİG'DE VE DÜNYADA KORONAVİRÜSE YAKALANAN ÜNLÜ İSİMLER

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