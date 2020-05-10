Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Anneler Günü mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en uzun kelimesidir anne. Sözüyle sevgisini bağışlar. Bakışıyla metanet verir. Ellerinden hayat devşirir. Annelerimizin varlığı sevincimiz, yokluğu ukdemizdir. Anneler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en uzun kelimesidir anne. Sözüyle sevgisini bağışlar. Bakışıyla metanet verir. Ellerinden hayat devşirir. Annelerimizin varlığı sevincimiz, yokluğu ukdemizdir. Anneler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
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