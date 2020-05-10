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Anneler Günü mesajları 2020: En duygusal ve anlamlı Anneler Günü mesajları, şiirleri burada! (Kısa, uzun)

Anneler Günü mesajları ve şiirleri günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Sonsuz merhametleri, karşılıksız sevgileri ve bitmez tükenmez sabırlarıyla annelerimize sevgimizi ve saygımızı ne kadar ifade etsek azdır. Bu özel günde annelerimizi onurlandırmak adına paylaşılabilecek en güzel mesajlar ve şiirleri sayfamızda derledik. Sizde annenize gönderebileceğiniz ya da sosyal medyada paylaşmak için güzel bir mesaj arıyorsanız doğru adrestesiniz. İşte en duygusal ve anlamlı Anneler Günü mesajları ile şiirleri...

Giriş Tarihi: 10.05.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 09:47
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Anneler Günü mesajları 2020: En duygusal ve anlamlı Anneler Günü mesajları, şiirleri burada! Kısa, uzun

Anneler Günü mesajları ve şiirleri... Dünyadaki hiçbir zenginlikle boy ölçüşemeyen annelik duyguları ve özverileriyle, doğduğumuz ilk günden itibaren davranışlarımızda ve değerlerimizde en çok payı olan annelerimiz, yeri doldurulamayacak yüce ve kutsal varlıkladır. Bu özel günde paylaşılabilecek en güzel mesajları ve sözleri sayfamızda derledik. İşte en duygusal ve anlamlı Anneler Günü mesajları ile şiirleri...

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Anneler Günü mesajları 2020: En duygusal ve anlamlı Anneler Günü mesajları, şiirleri burada! Kısa, uzun

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

● Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Anneler günün kutlu olsun.

● Anne kelimesi bile yetiyor insana.Huzuru veriyor sevgiyi şevkati.Allah kimseyi annesiz koymasın.Canım annem Anneler günün kutlu olsun.

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Anneler Günü mesajları 2020: En duygusal ve anlamlı Anneler Günü mesajları, şiirleri burada! Kısa, uzun

● Fedakarlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim.

● Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır icin çok teşekkürler canım anneciğim... Anneler günün kutlu olsun.

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Anneler Günü mesajları 2020: En duygusal ve anlamlı Anneler Günü mesajları, şiirleri burada! Kısa, uzun

● Anneciğim benim, hüznümü sevince dönüştüren tek insansın. Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın... Annemsin. Seni çok seviyorum. Dünyanın en güzel, en iyi annesi, anneler günün kutlu olsun.

● Benim bitanecik tatlı annem, senin çocuğun olduğum için her zaman gurur duydum. Ellerinden öperim.

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Anneler Günü mesajları 2020: En duygusal ve anlamlı Anneler Günü mesajları, şiirleri burada! Kısa, uzun

● Her şeye değer senin sonsuz sevgin... Annem annem... Seni çok arıyorum... Çok özledim. Anneler günün kutlu olsun biricik meleğim.

● Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Anneler günün kutlu olsun sevgili annem.