10 Mayıs 2020, Pazar
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "Anneler Günü" paylaşımı

dolayısıyla mesaj yayınlayan , "Başta bu vatan için evlatlarını şehit vermiş, ayakları altına cennet serili şehit anneleri olmak üzere sabır, hoşgörü ve şefkat dolu yürekleriyle en kıymetli sığınağımız ve gücümüz olan tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 10.05.2020 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020
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HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN ANNELER GÜNÜ PAYLAŞIMI

, dolayısıyla mesaj yayınladı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başta bu vatan için evlatlarını şehit vermiş, ayakları altına cennet serili şehit anneleri olmak üzere sabır, hoşgörü ve şefkat dolu yürekleriyle en kıymetli sığınağımız ve gücümüz olan tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Anneler Günü paylaşımı HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN "ANNELER GÜNÜ" PAYLAŞIMI

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