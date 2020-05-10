Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "Anneler Günü" paylaşımı
Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayınlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Başta bu vatan için evlatlarını şehit vermiş, ayakları altına cennet serili şehit anneleri olmak üzere sabır, hoşgörü ve şefkat dolu yürekleriyle en kıymetli sığınağımız ve gücümüz olan tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başta bu vatan için evlatlarını şehit vermiş, ayakları altına cennet serili şehit anneleri olmak üzere sabır, hoşgörü ve şefkat dolu yürekleriyle en kıymetli sığınağımız ve gücümüz olan tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
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