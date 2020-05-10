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Türk yemeklerinin tadına baktı! Ibrahimovic iftar sofrasında!

'in başkenti Stockholm'de bir restoranında iftar açan Hammarby'nin Müslüman futbolcuları ve 'e, dünyaca ünlü yıldız Zlatan Ibrahimovic de eşlik etti. Ibrahimovic, Türk lokantasında kebap ve ayran tercih etti...

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Giriş Tarihi: 10.05.2020 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020
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TÜRK YEMEKLERİNİN TADINA BAKTI! IBRAHİMOVİC İFTAR SOFRASINDA!

Yeni tip korona virüs (Kovid 19) salgını nedeniyle liglere verilen arada 'te bulunan Milan'ın yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, Hammarby'nin oruç tutan futbolcuları ve ile iftarda bir araya geldi. Stockholm'de bir restoranına giden 3 oyuncu, Türk yemeklerinin tadına baktı.

YEMEK TERCİHİNİ ADANA KEBAPTAN YANA KULLANDI

Yemekte kebap ve ayran tercih eden Ibrahimovic, ardından çay içmeyi ihmal etmedi.

İsveçli yıldız, geçtiğimiz sene Allsvenskan kulüplerinden Hammarby'nin hisselerinin yarısını satın almıştı.

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