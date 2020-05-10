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Fenerbahçe'de yeni dönem! İşte alacağı ücret

'de krizi sona eriyor. Sarı lacivertli yönetim Yanal'dan sonra koltuğa, Hırvat isim 'yı getirecek. Başarılı teknik direktörün maaşı da belli oldu.

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Giriş Tarihi: 10.05.2020 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020
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FENERBAHÇE'DE YENİ DÖNEM! İŞTE ALACAĞI ÜCRET

Hırvat basını 'nin yeni teknik direktörünü ilan etti: … 24sata'nın haberine göre sarı-lacivertliler ile her konuda anlaşan 48 yaşındaki çalıştırıcı kısa süre içinde resmi imzayı atacak ve ardından da İstanbul'a gelecek. Son olarak 'i çalıştıran Bjelica ile aradaki pürüzlerin giderildiği ve 3 sezonluk kontratı kabul ettiği öğrenildi.

6 MİLYON EURO ÜCRET ALACAK!
Dinamo Zagreb ile 2 şampiyonluk yaşayan, 2018- 19 sezonunda da Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer alan Nenad Bjelica, kısa süre içinde İstanbul'da olacak. Yıllık 2 milyon Euro kazanacak olan deneyimli çalıştırıcı kontratının toplamında 3 sezon için 6 milyon Euro ücret alacak.

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