Fenerbahçe'de yeni dönem! İşte alacağı ücret
Fenerbahçe'de teknik direktör krizi sona eriyor. Sarı lacivertli yönetim Yanal'dan sonra koltuğa, Hırvat isim Nenad Bjelica'yı getirecek. Başarılı teknik direktörün maaşı da belli oldu.
Hırvat basını Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü ilan etti: Nenad Bjelica… 24sata'nın haberine göre sarı-lacivertliler ile her konuda anlaşan 48 yaşındaki çalıştırıcı kısa süre içinde resmi imzayı atacak ve ardından da İstanbul'a gelecek. Son olarak Dinamo Zagreb'i çalıştıran Bjelica ile aradaki pürüzlerin giderildiği ve 3 sezonluk kontratı kabul ettiği öğrenildi.
6 MİLYON EURO ÜCRET ALACAK!
Dinamo Zagreb ile 2 şampiyonluk yaşayan, 2018- 19 sezonunda da Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer alan Nenad Bjelica, kısa süre içinde İstanbul'da olacak. Yıllık 2 milyon Euro kazanacak olan deneyimli çalıştırıcı kontratının toplamında 3 sezon için 6 milyon Euro ücret alacak.
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