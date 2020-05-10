10 Mayıs 2020, Pazar
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Porto'ya corona virüs darbesi! İflasın eşiğindeler

Corona virüsü, dünya devi kulübü batma noktasına getirdi. Futbolcu fabrikası olarak bilinen Portekiz ekibi , corona virüsü nedeniyle yaşadıkları ekonomik sıkıntılar nedeniyle büyük sorunlar yaşıyor.

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Giriş Tarihi: 10.05.2020
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PORTO'YA CORONA VİRÜS DARBESİ! İFLASIN EŞİĞİNDELER

Corona virüs nedeniyle birçok kulüp ekonomik anlamda sıkıntılar yaşadı. Bu kulüplerden en göze çarpanı, futbolcu fabrikası da olarak bilinen 'nun olması büyük şok etkisi yarattı.

Portekiz basınında yer alan habere göre; sattığı futbolcularla büyük bir ekonomik başarı sağlayan Portekiz ekibinin, corona virüs nedeniyle büyük bir ekonomik krizi yaşadığı ve batma noktasına geldiği yazıldı.

ACİL 100 MİLYON EURO
250 milyon euro borcu olduğu belirtilen Porto'nun 30 Haziran'a kadar 100 milyon euroluk ödeme yapması şart olduğu vurgulandı.

Portekiz ekibinin menajer Mendes'e yetki vererek tüm oyuncuları satışa çıkardığı kaydedildi.

İlk etapta birçok kulübün takibinde olan 'ın eski yıldızı 'in satılması için çaba harcanacağı bilgisi verildi.

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