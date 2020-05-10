Porto'ya corona virüs darbesi! İflasın eşiğindeler

Corona virüs nedeniyle birçok kulüp ekonomik anlamda sıkıntılar yaşadı. Bu kulüplerden en göze çarpanı, futbolcu fabrikası da olarak bilinen Porto'nun olması büyük şok etkisi yarattı.

Portekiz basınında yer alan habere göre; sattığı futbolcularla büyük bir ekonomik başarı sağlayan Portekiz ekibinin, corona virüs nedeniyle büyük bir ekonomik krizi yaşadığı ve batma noktasına geldiği yazıldı.

ACİL 100 MİLYON EURO

250 milyon euro borcu olduğu belirtilen Porto'nun 30 Haziran'a kadar 100 milyon euroluk ödeme yapması şart olduğu vurgulandı.

Portekiz ekibinin menajer Mendes'e yetki vererek tüm oyuncuları satışa çıkardığı kaydedildi.

İlk etapta birçok kulübün takibinde olan Galatasaray 'ın eski yıldızı Alex Telles'in satılması için çaba harcanacağı bilgisi verildi.