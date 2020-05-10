10 Mayıs 2020, Pazar
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Brezilya'daki Maracana Stadı hastaneye dönüştürüldü

Latina Amerika'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en çok etkilenen 'daki ünlü Maracana Stadı hastaneye dönüştürüldü. Toplamda 400 yatak kapasitesine sahip olacak hastanede 50'si yoğun bakım için olmak üzere şu anda 170 yatak bulunuyor. Rio de Janeiro Valiliği, kalan 230 yatağın mayısın ortasına kadar teslim edileceğini duyurdu.

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Giriş Tarihi: 10.05.2020
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BREZİLYA'DAKİ MARACANA STADI HASTANEYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Bölge basınında çıkan habere göre, 'nın Rio de Janeiro eyaletinde bulunan ve maçlarının da oynandığı Maracana Stadyumu'nun dış bölgesine ağır Kovid-19 hastalarına ayrılmak üzere 38 günde inşa edilen geçici hastane yetkililere teslim edildi.

Toplamda 400 yatak kapasitesine sahip olacak hastanede 50'si yoğun bakım için olmak üzere şu anda 170 yatak bulunuyor. Rio de Janeiro Valiliği, kalan 230 yatağın mayısın ortasına kadar teslim edileceğini duyurdu.

TAM TEŞKİLAT DONATILACAK
Brezilya Sağlık Sekreteri Edmar Santos, hastanenin 2 tomografi makinesi, çeşitli ultrason cihazları, taşınabilir röntgen ve hemodiyaliz makinelerine sahip olacağını belirtti.

Brezilya'da Rio de Janeiro eyaleti Kovid-19 kaynaklı 1653 ölüm ve 16 bin 929 virüs görülen kişi sayısıyla ülkede eyaletinden sonra salgından en çok etkilenen eyalet olarak öne çıkıyor.

Futbol tarihinin sembollerinden sayılan 78 bin kişilik Maracana Stadı, 2014 Dünya Kupası'ndaki maçlara ve 2016 Olimpiyat Oyunlarının açılış ve kapanışına ev sahipliği yapmıştı.

155 BİN 939 KİŞİDE GÖRÜLDÜ
Nüfusu 210 milyona yaklaşan ülkesi Brezilya'da, 10 bin 627 kişinin hayatına mal olan Kovid-19 şu ana kadar 155 bin 939 kişide görüldü.

Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de 'da virüsten en çok etkilenen Brezilya'da gerçekleşmişti.

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