08 Mayıs 2020, Cuma
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Celil Hekimoğlu: Tescil veya erteleme istiyoruz

2. Lig 'ta mücadele eden FK Kulüp Başkanı , liglerin tescilini veya ertelenmesini istediklerini söyledi.

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Giriş Tarihi: 08.05.2020
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CELİL HEKİMOĞLU: TESCİL VEYA ERTELEME İSTİYORUZ

2. ve 3. Lig başkanları olarak video konferans yöntemiyle sık sık bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Hekimoğlu, "2 ve 3. liglerde sağlıklı şartlarda mücadele etme açısından zaten belirli sıkıntılarımız bulunuyordu. Bu liglerde bir sürü kulüp ve oyuncular var. Pandeminin de ortaya çıkmasından sonra sağlıklı şartların oluşturulmasının zor olacağını düşünüyoruz. O yüzden tescil veya ertelemenin daha doğru olacağına inanıyorum. Risk almamıza gerek yok" dedi.

ANKET SONUÇLARINI AÇIKLADI
FK Kulüp Başkanı , 2 ve 3. lig başkanları olarak yaptıkları anketin sonuçlarını ise kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı. Hekimoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tescil veya erteleme istiyoruz. 2 ve 3. lig kulüp başkanları olarak yaptığımız ankettin sonuçları yüzde 91 hiç oynamamak ve ertelemek, yüzde 5 oynamak ve yüzde 4 çekimser kararı çıkmıştır. Lider şampiyon ilan edilip diğer çıkacak takımlar tek maç play-off ile en az hasarla bu pandemiyi geçelim" ifadelerine yer verdi.

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