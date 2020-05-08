08 Mayıs 2020, Cuma
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Trabzonspor takım halinde çalışmalara başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını bir süredir gruplar halinde sürdüren , uzun bir aranın ardından takım halindeki ilk çalışmasını bugün gerçekleştirdi.

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Giriş Tarihi: 08.05.2020
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TRABZONSPOR TAKIM HALİNDE ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Korona virüs salgını nedeniyle 'e verilen arada antrenmanların iptal edilmesinden dolayı bireysel çalışmalarını evlerinde sürdüren 'da futbolcular, geçtiğimiz günlerde antrenman sahalarına dönüş yapmıştı. Pandeminin ardından ilk çalışmasını 4 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştiren Trabzonspor, öncelikle gruplar halinde başladığı çalışma sürecinden sonra bugün takım halinde çalışmalara başladı.



yönetiminde yağmur altında yapılan çalışmada bordo-mavililer, taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.



TEMPOYU YÜKSELTİYOR
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, ayrıca tempoyu da yükseltiyor. Gruplar halinde çalışma döneminden sonra takım halinde çalışmalarını sürdürecek olan bordo-mavililer, günde çift antrenman uygulayacak.

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