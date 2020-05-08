Rıdvan Dilmen TFF'yi topa tuttu: Nihat Özdemir yalan söylüyor

"TFF DOĞRU HAREKET ETMİYOR"

TFF'nin doğru hareket ettiğini düşünmüyorum. TFF, özerktir. TFF'nin önemli bir özelliği var. Çok değerli doktorları var. Hatta dışarıdan enfeksiyonla ilgili danışmanları da var. Sık toplantı yaptılar. 35 sayfalık bir protokol hazırladılar. Bilim insanlarının raporu doğrultusunda bir karar alacak. TFF ne yaptı? Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'dan randevu aldı. Nihat Bey, görüştü. Akşam Fahrettin Koca "Oynansın, oynanmasın" diye bir şey konuşmadık ve tamamen TFF ve kulüplerin alacağı karara biz uyarız dedi.