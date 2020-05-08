08 Mayıs 2020, Cuma
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Rıdvan Dilmen TFF'yi topa tuttu: Nihat Özdemir yalan söylüyor

Ünlü spor yorumcusu katıldığı bir televizyon programında, 'nin 12 Haziran'da 'i başlatma kararını değerlendirdi. Dilmen konuya ilişkin "Açıklamalar arasında tezatlık var. , ve 'na müracaat ederek karar alacağız dedi. Burada bir kere problem var. Aradan iki saat geçti. Sağlık Bakanımız rutin basın toplantısında bir soru karşılığında daha net ifadelerle, Nihat Özdemir'in söylemlerinin doğru olmadığını söylüyor. Yalandan kıvırmayalım." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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RIDVAN DİLMEN TFF'Yİ TOPA TUTTU: NİHAT ÖZDEMİR YALAN SÖYLÜYOR

"TFF DOĞRU HAREKET ETMİYOR"
'nin doğru hareket ettiğini düşünmüyorum. TFF, özerktir. TFF'nin önemli bir özelliği var. Çok değerli doktorları var. Hatta dışarıdan enfeksiyonla ilgili danışmanları da var. Sık toplantı yaptılar. 35 sayfalık bir protokol hazırladılar. Bilim insanlarının raporu doğrultusunda bir karar alacak. TFF ne yaptı? Fahrettin Koca'dan randevu aldı. Nihat Bey, görüştü. Akşam Fahrettin Koca "Oynansın, oynanmasın" diye bir şey konuşmadık ve tamamen TFF ve kulüplerin alacağı karara biz uyarız dedi.

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