Son dakika: Süper Lig'in kaderi belli oldu
Son dakika haberi... Corona virüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Türkiye'de futbol ligleri ne zaman başlayacak? TFF Başkanı Nihat Özdemir konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Nihat Özdemir liglerin 12-13-14 Haziran'da başlayacağını duyurdu.
Son dakika haberi... Corona virüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Türkiye'de futbol ligleri ne zaman başlayacak? TFF Başkanı Nihat Özdemir konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Özdemir'in konuşmasının satırbaşları
Pandemi ile savaşımızda her gün daha iyiye doğru gidiyoruz. Mücadeleyi asla bırakmadan yolumuza devam etmemiz gerekiyor.
Yaşanan bu süreçten Türk Futbolu da haliyle etkilendi. Türkiye'de 11 Mart'ta ilk vakanın görülmesinin ardından maçları seyircisiz oynattık ilk ölümün ardından ise maçları erteledik.
TFF olarak virüse karşı kararlı mücadelemizle epey yol aldık. Futbola dönüş için de sağlık kurulumuz önemli bir çalışma gerçekleştirdi.
Bu güne dek en sağlıklı şekilde liglerimizin tamamlanması yönünde çaba gösterdik. Hep Türk Futbolu'nun selametini düşünerek hareket ettik.
"LİGLER 12-13-14 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK"
Şimdilik olmak kaydıyla ertelenen tüm profesyonel liglerimiz ve amatör liglerimizi 12-13 ve 14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık. Devletimizin tüm desteğiyle inşallah temmuz ayı sonunda ligleri tamamlamayı planlıyoruz. Liglerin hangi şartlarda oynanacağı bakanlıkla planlanacak.
'ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ İÇİN...'
İnşallah liglerimizi en güzel şekilde Temmuz ayı sonunda tamamlayacağız. Kupalarımızı sahada vereceğiz ve Ağustos ayında da UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaparak sezonu taçlandıracağız.
'ANA HEDEFİMİZ SAĞLIK'
Elimizde 10 ayrı senaryo var. Bunları bakanlıklarımızla paylaştık. Yarın Sağlık Bakanlığımıza başvuracağız ve onların bize verecekleri sistem içinde liglere başlayıp sezonu bitireceğiz. Ana hedefimiz sağlık. En iyi çözümü bularak yola devam edeceğiz. Ankaragücü'nde bir virüs saptanmıştır. Bundan sonraki yolumuza Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun kararlarıyla devam edeceğiz. Kendi başımıza karar almayacağız. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun alacağı kararları biz TFF Bilim Kurulu olarak yorumlayıp yolumuza devam edeceğiz.
MAÇLAR SEYİRCİSİZ Mİ OYNANACAK?
Bugüne kadar bir haftayı seyircisiz oynadık. Gördük ki bundan sonraki maçlar da seyircisiz oynanacak. Sezonu 26 Temmuz'da bitirmek ana hedefimiz. Toplamda 7 hafta sonu, 1 hafta içi olacak şekilde haftaları planladık. Yeni sezon için çalışma yapmadık ama Ağustos ayında tatil dönemi olarak düşünüyoruz. Maçları tek şehirde oynamak gündemimize gelmedi. Kulüplerin yüzde 73'ü liglerin oynanmasını istemiyor.
SÜPER LİG'DE 2020-2021 SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
"7 tane hafta sonu, 1 tane hafta içi maç yaparak bu sezonu 26 Temmuz'da bitirmek istiyoruz. Yeni sezon için çalışma yapmadık ama Ağustos ayında tatil dönemi olarak düşünüyoruz. Tekrardan duruma göre bir çalışma yapacağız."
Maçlar nasıl oynanacak? Hangi şehirlerde oynanacak? Türkiye Kupası ne olacak? Bunlarla ilgili planınız var mı?
Bizim planımız var ama tek başına bunlar yeterli olmaz. Bu sebeple Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun kararları neticesinde TFF Bilim Kurulumuzun alacağı kararlarla yolumuzu çizeceğiz. Planlarımız hazır. Önceliğimiz sağlık.
Lig başladığında ilerleyen haftalarda oyuncular sürekli tesislerde kalmayacak. Evlerinde veya dışarıda enfekte olma ihtimalleri var. Bir oyuncu bütün takıma yayabilir. Biz takımda 8-10 oyuncuda pozitif çıkarsa ligi durdurur musunuz?
Bizim öyle bir planımız yok ama inşallah böyle bir şey yaşanmaz. Önemli olan Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun katılımıyla TFF Bilim Kurulu olarak yayınlayacağımız Maç Oynama Protokolü rehberimiz olacak. Kulüplerimizin bu protokole dikkat etmesi lazım. Her tedbire rağmen pozitif vaka çıkarsa Sağlık Bakanlığı ile görüşüp ona göre karar vereceğiz.
Yayıncı kuruluşla ilgili son durum nedir?
Hepimizin bildiği gibi beIN SPORTS ile 5 yıllık sözleşmemiz var. 3. yılı dolduruyoruz. İki yıl daha var. Hedefimiz 5 yıllık süreci tamamlamaktır. Görüşmeleri yapıyoruz. Bütün ticari şirketlerde olduğu gibi beIN SPORTS da gelir kaybına uğramıştır, aynı kulüplerimiz gibi. Bunun için beIN SPORTS'un sezon sonuna kadar bize ödeyeceği 588 milyon TL'lik bir rakam var. Ligler başlarsa onlar da ödemelere hız verecek ve bunu tamamlayacak. Biz yolumuza onlarla birlikte yürümek istiyoruz.
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