UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne katılacak takımları açıkladı
UEFA, 2020-2021 sezonu için Avrupa kupalarına katılım şartlarını belirledi. UEFA, yerel liglerini tamamlayamayan ülkelerden gelecek sezon UEFA organizasyonlarında ter dönecek takımları, liglerin sıralamasına bakarak seçecek.
UEFA, yerel liglerin tamamlanamaması halinde 2020-2021 sezonu için Avrupa kupalarına katılım şartlarını belirledi. UEFA İcra Komitesi, gündemdeki konuları konuşmak için bugün video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi.
SON SIRALAMAYA BAKILACAK
Toplantının ardından yapılan açıklamada, liglerin tamamlanamaması durumunda gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak takımların katsayıya göre belirlenmeyeceğini duyuran UEFA, sportif performans kriterlerine bakacağını ifade etti. UEFA, yerel liglerini tamamlayamayan ülkelerden gelecek sezon UEFA organizasyonlarında ter dönecek takımları, liglerin sıralamasına bakarak seçecek.
Öte yandan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin devamı konusunda masada iki seçenek olduğu açıklanırken, bu seçeneklerden birisinin önce yerel ligleri tamamlamak olduğu, diğerinin ise yerel liglerle beraber Avrupa maçlarının oynanması olduğu duyuruldu.
UEFA, konuyla ilgili kararını önümüzdeki açıklamalarında duyuracağını da kaydetti.
İŞTE SÜPER LİG'DE SON DURUMU
Bu durumda eğer Süper Lig'de kalan maçlar oynanmazsa, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne mevcut lider Trabzonspor katılacak.
1- Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi (Direkt)
2- Başakşehir, Şampiyonlar Ligi (Ön eleme)
3- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi (Ön eleme)
4- Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi (Ön eleme)
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