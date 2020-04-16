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Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber! Charles Aranguiz için Bayern Münih devrede

Galatasaray ve Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Bayer Leverkusen ile sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan Charles Aranguiz için, yeni bir transfer rekabetine girecekti. Yıldız orta saha Charles Aranguiz'in Bayern Münih'e imza atacağı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 16.04.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 11:54
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Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber! Charles Aranguiz için Bayern Münih devrede

Bayer Leverkusen ile sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan Charles Aranguiz'e yönelik transfer iddiaları artıyor.

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Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber! Charles Aranguiz için Bayern Münih devrede

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu belirtilen oyuncu için son olarak Arjantin'den Boca Juniors'ın devreye girdiği belirtilmişti.

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Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber! Charles Aranguiz için Bayern Münih devrede

FLAŞ BAYERN MÜNİH İDDİASI!
Şili'de yayın yapan Futuro Radyosu'ndan Juan Ignacio Abarca ise flaş bir iddiada bulundu.

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Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber! Charles Aranguiz için Bayern Münih devrede

Oyuncunun eski kulübü Internacional veya Boca Juniors formasıyla Güney Amerika'ya dönmeyeceğini ve Bayern Münih ile anlaştığını açıkladı.

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Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber! Charles Aranguiz için Bayern Münih devrede

Abarca, sezon sonu kontratı bitecek olan 30 yaşındaki oyuncunun Bayern imzası ile kariyerinin son bölümünde dev bir adım atacağını aktardı.