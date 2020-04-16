Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber! Charles Aranguiz için Bayern Münih devrede

Galatasaray ve Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Bayer Leverkusen ile sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan Charles Aranguiz için, yeni bir transfer rekabetine girecekti. Yıldız orta saha Charles Aranguiz'in Bayern Münih'e imza atacağı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 16.04.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 11:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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