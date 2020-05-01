İtalya ligi devam edecek mi? Flaş karar
Avrupa Corona virüsün pençesinde belirsizlik yaşamaya devam ederken Fransa'nın aldığı kararın tam tersi İtalya'dan gelebilir. Serie A'dan yapılan açıklamaya göre, tüm takımların oy birliğiyle alınan kararla lige devam etmek istedikleri belirtildi.
İtalya'da Serie A'daki 20 takım, oy birliğiyle bu sezonun devam etmesi yönünde karar aldılar. Spor bakanının "Bu şartlarda lige devam etmemiz zor gözüküyor" açıklamasına İtalya Futbol Federasyonu başkanı "Ligi bitirmemiz ve oynamamız lazım. Ben bu koltukta oturduğum sürece ligi iptal etmem" şeklinde cevap vermişti.
Lega Serie A'dan yapılan açıklamaya göre, tüm takımların oybirliğiyle alınan kararla lige devam etmek istedikleri belirtildi. İtalyan medyasında ise Torino ve Brescia'nın ise aleyhte oy kullandığı belirtiliyor.
KULÜPLER VE HÜKUMET ARASINDA AYRILIK...
Başbakan Conte ve Spor Bakanı Spadafora yaptıkları açıklamalarla liglerin oynanmasına karşı çıkıyor ancak kulüpler maddi sebepler yüzünden ligi bitirme talebinde bulunuyor. Taraflar arasındaki ayrılığın nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu...
İtalya, Corona virüsün Avrupa'daki en yoğun coğrafyası haline gelmiş ancak son dönemde vefat sayısında ciddi düşüşler yaşanmıştı. Ülkede 18 Mayıs itibariyle yasakların gevşetilmesi söz konusu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- İspanyollar duyurdu: Turan Galatasaray'a dönecek
- Futbol tarihinin en iyi hocaları açıklandı
- Trabzonspor'dan G.Saray'a 'geçmiş olsun' mesajı
- Mehmet Topuz'dan olay sözler: Tekme tokat daldım
- Atiba pes etmiyor! 1 yıl daha oynayacak
- Alina Iagupova yılın en değerli oyuncusu seçildi
- Alex Telles adım adım PSG'ye doğru!
- Agüero: Futbolcuların birçoğu korkuyor
- Beşiktaş'tan Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı
- Beşiktaş'a süper solak! Gaitan'la ilgili önemli gelişme
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ziraat Bankası 10.000 TL 6 ay ödemesiz kredi sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası 36 ay vadeli kredi başvuru ekranı
- Son dakika: LGS sınav tarihi değişti mi? LGS yeniden ertelendi mi? LGS'ye kaç gün kaldı?
- BİM'den kadınlara özel sürpriz ürünler! BİM 5 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- 3. faz ödemeler ne zaman yapılacak? 1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?
- Üniversite adayları dikkat! YKS öne mi çekildi? 2020 YKS TYT sınav tarihi ne zaman? İşte yeni tarihi...
- Son dakika: Dolar kritik seviyeyi aştı! 1 Mayıs euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu?
- Son dakika: 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
- Bugün kargolar çalışıyor mu? 1 Mayıs'ta MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT Kargo açık mı, kapalı mı?
- Anneler Günü bu pazar mı? 2020 Anneler Günün ne zaman, hangi gün? Anneler Günü hediyesi ne alınabilir?
- Dolar bugün ne kadar? 1 Mayıs euro ve dolar kaç TL oldu? Güncel döviz kurları alış-satış fiyatı
- Altın fiyatları son dakika! 1 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Anlık altın fiyatları...
- 1 Mayıs İşçi Bayramı nedir? 1 Mayıs ne zaman resmi tatil oldu? İşte 1 Mayıs'ın tarihçesi...