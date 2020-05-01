01 Mayıs 2020, Cuma
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İtalya ligi devam edecek mi? Flaş karar

Avrupa Corona virüsün pençesinde belirsizlik yaşamaya devam ederken 'nın aldığı kararın tam tersi 'dan gelebilir. Serie A'dan yapılan açıklamaya göre, tüm takımların oy birliğiyle alınan kararla lige devam etmek istedikleri belirtildi.

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İTALYA LİGİ DEVAM EDECEK Mİ? FLAŞ KARAR

'da Serie A'daki 20 takım, oy birliğiyle bu sezonun devam etmesi yönünde karar aldılar. Spor bakanının "Bu şartlarda lige devam etmemiz zor gözüküyor" açıklamasına İtalya Futbol Federasyonu başkanı "Ligi bitirmemiz ve oynamamız lazım. Ben bu koltukta oturduğum sürece ligi iptal etmem" şeklinde cevap vermişti.

Lega Serie A'dan yapılan açıklamaya göre, tüm takımların oybirliğiyle alınan kararla lige devam etmek istedikleri belirtildi. İtalyan medyasında ise Torino ve Brescia'nın ise aleyhte oy kullandığı belirtiliyor.

KULÜPLER VE HÜKUMET ARASINDA AYRILIK...
Başbakan Conte ve Spor Bakanı Spadafora yaptıkları açıklamalarla liglerin oynanmasına karşı çıkıyor ancak kulüpler maddi sebepler yüzünden ligi bitirme talebinde bulunuyor. Taraflar arasındaki ayrılığın nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu...

İtalya, Corona virüsün Avrupa'daki en yoğun coğrafyası haline gelmiş ancak son dönemde vefat sayısında ciddi düşüşler yaşanmıştı. Ülkede 18 Mayıs itibariyle yasakların gevşetilmesi söz konusu.

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