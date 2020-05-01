01 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Alex Telles adım adım PSG'ye doğru!

Alex Telles adım adım PSG'ye doğru!

'ın eski sol beki ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından istenen yıldız oyuncu adım adım 'ye doğru gidiyor.

SPOR
Giriş Tarihi: 01.05.2020 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020
ABONE OL
ALEX TELLES ADIM ADIM PSG'YE DOĞRU!

Tarihinde 9. kez şampiyonluğa ulaşan , transfer harekatına da futboldaki belirsizliğe rağmen erken başladı.

25 MİLYON EURO'YU ÖDEMEYE HAZIRLAR
Portekiz basınında OJogo'nun haberine göre Fransızlar, Porto'nun sol kanat oyuncusu için 25 milyon Eurol'uk bedel ödemeye hazırlar.

PORTO İLE SÖZLEŞME UZATMAYACAK
İki kulübün anlaşmaya yakın olduğu ve birkaç aydır süren pazarlıkların bitme aşamasında olduğu belirtildi. Sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan Telles, Porto'yla sözleşme uzatmayacağını daha önce açıklamıştı.

2013/2014 sezonunun devre arasında Gremio'dan 6 milyon Euro'ya 'a transfer olan Telles, 2015/2016 sezonunun hemen başında tarafından Inter'e kiralanmış, 1 sezon sonra da 6 milyon Euro karşılığında Porto'ya transfer olmuştu.

40 MAÇTA 10 GOL 9 ASİST
27 yaşındaki oyuncu bu sezon toplam 40 maça çıktı, 10 gol, 9 asistlik müthiş bir performans sergiledi.

Galatasaray'a Alex Telles piyangosu GALATASARAY'A ALEX TELLES PİYANGOSU
Porto Alex Telles için 46 milyon Euro istedi PORTO ALEX TELLES İÇİN 46 MİLYON EURO İSTEDİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA