Alex Telles adım adım PSG'ye doğru!
Galatasaray'ın eski sol beki Alex Telles ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından istenen yıldız oyuncu adım adım PSG'ye doğru gidiyor.
Tarihinde 9. kez şampiyonluğa ulaşan PSG, transfer harekatına da futboldaki belirsizliğe rağmen erken başladı.
25 MİLYON EURO'YU ÖDEMEYE HAZIRLAR
Portekiz basınında OJogo'nun haberine göre Fransızlar, Porto'nun sol kanat oyuncusu Alex Telles için 25 milyon Eurol'uk bedel ödemeye hazırlar.
PORTO İLE SÖZLEŞME UZATMAYACAK
İki kulübün anlaşmaya yakın olduğu ve birkaç aydır süren pazarlıkların bitme aşamasında olduğu belirtildi. Sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan Telles, Porto'yla sözleşme uzatmayacağını daha önce açıklamıştı.
2013/2014 sezonunun devre arasında Gremio'dan 6 milyon Euro'ya Galatasaray'a transfer olan Telles, 2015/2016 sezonunun hemen başında Sarı Kırmızılılar tarafından Inter'e kiralanmış, 1 sezon sonra da 6 milyon Euro karşılığında Porto'ya transfer olmuştu.
40 MAÇTA 10 GOL 9 ASİST
27 yaşındaki oyuncu bu sezon toplam 40 maça çıktı, 10 gol, 9 asistlik müthiş bir performans sergiledi.
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