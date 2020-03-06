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Porto Alex Telles için 46 milyon Euro istedi

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Giriş Tarihi: 06.03.2020
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G.SARAY'A GÜZEL HABER! PORTO TELLES İÇİN 46 MİLYON EURO İSTEDİ

’in transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. ’nun yerine adam arayan ’nin, Brezilyalı sol bek için Porto’nun kapısını çaldığını ve Portekiz kulübünün 46 milyon euro istediğini öne sürdü.

'in transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. , 'nun yerine adam arayan 'nin, Brezilyalı sol bek için Porto'nun kapısını çaldığını ve Portekiz kulübünün 46 milyon euro istediğini öne sürdü. da transferin gerçekleşmesi halinde kârdan yüzde 10 pay alacak. Bu da 4 milyon euro'ya tekabül ediyor.

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