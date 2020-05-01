Beşiktaş'a süper solak! Gaitan'la ilgili önemli gelişme
Siyah beyazlı takımda yöneticilerin, transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Ljajic’in yerine arayışlarını sürdürürken, Lille'de oynayan Gaitan transferine Sergen Yalçın’ın da son derece sıcak baktığı ifade ediliyor.
Beşiktaş'a Lille'de oynayan Nico Gaitan önerildi. Menacerler aracılığıyla gelen bu öneri yönetimi ve teknik heyeti de heyecanlandırdı. Arjantinli 10 numaranın Lille ile sözleşmesi bittiği için bonservisi bulunmuyor. Kartal, gözden çıkardığı Ljajic'in yerine arayışlarını sürdürürken, Gaitan transferine Sergen Yalçın'ın da son derece sıcak baktığı ifade ediliyor. Başarılı hocanın Gaitan hakkında, "İkinci Sosa etkisi yapabilecek kapasitede" şeklinde görüş belirttiği de gelen haberler arasında.
BENFİCA'DA PARLADI
Fanatik'in haberine göre; Boca Juniors'ta kariyerine başlayan Nico Gaitan, Benfica'daki performansıyla yıldızını parlatmış ve Atletico Madrid'e transfer olarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
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