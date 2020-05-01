01 Mayıs 2020, Cuma
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Beşiktaş'a süper solak! Gaitan'la ilgili önemli gelişme

Siyah beyazlı takımda yöneticilerin, transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Ljajic’in yerine arayışlarını sürdürürken, Lille'de oynayan Gaitan transferine ’ın da son derece sıcak baktığı ifade ediliyor.

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BEŞİKTAŞ'A SÜPER SOLAK! GAİTAN'LA İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞME

Beşiktaş'a Lille'de oynayan Nico Gaitan önerildi. Menacerler aracılığıyla gelen bu öneri yönetimi ve teknik heyeti de heyecanlandırdı. Arjantinli 10 numaranın Lille ile sözleşmesi bittiği için bonservisi bulunmuyor. Kartal, gözden çıkardığı Ljajic'in yerine arayışlarını sürdürürken, Gaitan transferine 'ın da son derece sıcak baktığı ifade ediliyor. Başarılı hocanın Gaitan hakkında, "İkinci Sosa etkisi yapabilecek kapasitede" şeklinde görüş belirttiği de gelen haberler arasında.

BENFİCA'DA PARLADI
Fanatik'in haberine göre; 'ta kariyerine başlayan Nico Gaitan, Benfica'daki performansıyla yıldızını parlatmış ve 'e transfer olarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

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