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Galatasaray'a Alex Telles piyangosu

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Giriş Tarihi: 03.03.2020
GALATASARAY'A ALEX TELLES PİYANGOSU

Portekiz'in Porto takımında forma giyen sol bek oyuncusu , kendisiyle ilgilendiği iddia edilen 'ye olursa da pay alacak.

Portekiz medyası A Bola'nın verdiği habere göre Porto, 2020/21 sezonunda sözleşmesi sona erecek olan 'i bonservissiz olarak yollamamak adına 'nin ilgisine sıcak bakmaya başladı.

Haberde, Porto'dan 6 milyon euro maaş talebi bulunan Telles'in, bu isteğine olumsuz yanıt aldığı da ifade edildi.

da pay alacak
Chelsea, Telles'i bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katması halinde, Galatasaray da anlaşma gereği %10 pay alacak.

YÜZDE 10 PAY VERİLMESİ KARARLAŞTIRILMIŞTI
Alex Telles, 2016/17 sezonunda Galatasaray'dan Porto'ya 6.5 Milyon Euro'ya olmuş ve iki takım arasında yapılan anlaşmaya göre Galatasaray'a sonraki satıştan %10 pay verilmesi kararlaştırılmıştı.

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