Galatasaray'a Alex Telles piyangosu
Portekiz'in Porto takımında forma giyen sol bek oyuncusu Alex Telles, kendisiyle ilgilendiği iddia edilen Chelsea'ye transfer olursa Galatasaray da pay alacak.
Portekiz medyası A Bola'nın verdiği habere göre Porto, 2020/21 sezonunda sözleşmesi sona erecek olan Alex Telles'i bonservissiz olarak yollamamak adına Chelsea'nin ilgisine sıcak bakmaya başladı.
Haberde, Porto'dan 6 milyon euro maaş talebi bulunan Telles'in, bu isteğine olumsuz yanıt aldığı da ifade edildi.
Galatasaray da pay alacak
Chelsea, Telles'i bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katması halinde, Galatasaray da anlaşma gereği %10 pay alacak.
YÜZDE 10 PAY VERİLMESİ KARARLAŞTIRILMIŞTI
Alex Telles, 2016/17 sezonunda Galatasaray'dan Porto'ya 6.5 Milyon Euro'ya transfer olmuş ve iki takım arasında yapılan anlaşmaya göre Galatasaray'a sonraki satıştan %10 pay verilmesi kararlaştırılmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
- Ünal Karaman'ın yeni takımı resmen belli oldu
- Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...
- Antalyaspor'da Podolski rüzgarı!
- Alanyaspor'da hedef kupa!
- Sivasspor-Galatasaray maçının biletleri satışta!
- Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine iki aday
- Stindl gözlerin pasını sildi!
- Beşiktaş'ta alarm! Galatasaray maçında 6 oyuncu...
- Koronavirüse çare Fernando Muslera!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aero L-39 Albatros savaş ucağı özellikleri nedir? L-39 savağı uçağı hangi ülkelerde var?
- Uzman erbaş başvurusu nasıl yapılır? 2020 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş şartları nedir?
- Yeni EFT ücreti ne kadar? Banka EFT ücretleri kaç para? EFT ne zaman hesaba geçer?
- TOKİ Kayseri Kocasinan kura sonuçları sorgulama ekranı! 2020 TOKİ kura çekilişi isim listesi açıklandı mı?
- Mart ayı 2020 kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?
- 100 bin TL’ye kadar alınabilecek ikinci el arabalar! 2020 Mart ayı en uygun ikinci el araba modelleri listesi…
- KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları sorgulama!
- Resmi Gazete’de yayımlandı! TÜBİTAK 95 personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- 2 Mart TOKİ Selçuklu kura sonuçları tüm liste | TOKİ Konya Selçuklu çekiliş sonucu isim listesi!
- Şehitler Tepesi ne demek? Arif Nihat Asya Şehitler Tepesi şiiri sözleri!
- 2 ay yatarak 100 bin lira kazanın! Avrupa Uzay Ajansı’na başvuru nasıl yapılır?
- EDHO 159. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) fragman neden yok?