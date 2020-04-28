28 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri UEFA'dan federasyonlara maddi destek

UEFA'dan federasyonlara maddi destek

, koronavirüsle mücadele kapsamında 55 ülke federasyonuna maddi destek sağlanacağını açıkladı. UEFA federasyonlara toplam 236,5 milyon euroluk yardım yapacak.

SPOR
Giriş Tarihi: 28.04.2020 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
ABONE OL
UEFA'DAN FEDERASYONLARA MADDİ DESTEK

, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 55 ülke federasyonuna 236,5 milyon avro yardım yapıldığını açıkladı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, birliğin internet sitesinde yer alan açıklamasında, federasyon başına 4,3 milyon avro destek sağlandığını belirtti.

Koronavirüsün getirdiği zorluklara karşı federasyonlara yardımcı olduklarını kaydeden Ceferin, "Futbol dünyasının bu kriz boyunca gösterdiği beraberlikten dolayı gurur duyuyorum. Normale dönen yaşamın kalbinde hiç kuşkusuz futbol olacak." ifadelerini kullandı.

FIFA'dan tüküren futbolculara ceza önerisi FIFA'DAN TÜKÜREN FUTBOLCULARA CEZA ÖNERİSİ

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA