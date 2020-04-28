Fenerbahçe'de gizli hedef Alpaslan Öztürk!
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Sezon sonunda futbolu bırakarak gelecek sezon sportif direktörlük görevine başlaması beklenen Emre Belözoğlu, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'tan sonra Göztepe'de forma giyen Alpaslan Öztürk ile de temas kurdu.
Sezonun tamamlanmasının ardından futbolculuk kariyerini sonlandıracak olan Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, gelecek yılın transferleri için çalışmalarına start verdi. Sarı Lacivertli camia için transfer çalışmalarını yürüten Emre, son olarak Göztepe'de forma giyen Alpaslan Öztürk ile temas kurdu.
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın gündemindeki Sivaslı Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'la görüşen Emre, bu kez de Göztepe'nin vazgeçilmezi Alpaslan Öztürk'le temas kurdu.
Gelecek sezon Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilmesi beklenen Emre'nin yerlilerle görüşmelere devam edeceği öğrenildi.
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