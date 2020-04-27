28 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri FIFA'dan tüküren futbolculara ceza önerisi

FIFA'dan tüküren futbolculara ceza önerisi

Sağlık Komitesi Başkanı Michel D’Hooghe, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararı açıkladı. Ligler yeniden başladığında maçlarda tüküren futbolculara sarı kart gösterilmesini önerdi.

SPOR
Giriş Tarihi: 27.04.2020
ABONE OL
FIFA'DAN TÜKÜREN FUTBOLCULARA CEZA ÖNERİSİ

Sağlık Komitesi Başkanı Michel D'Hooghe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ligler yeniden başladığında maçlarda tüküren futbolculara sarı kart gösterilmesini önerdi.

D'Hooghe, The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, ligler başlamadan önce sağlık koşullarının dikkatlice düşünülmesi gerektiğini belirtti.

Özellikle tükürmenin futbolda yaygın olduğunu dile getiren D'Hooghe, "Bu hiç hijyenik değil ve maçlar başladığında bundan sakınmamız gerekiyor. Belki sarı kartla cezalandırılabilir." ifadelerini kullandı.

Tükürüğün koronavirüsün yayılmasında etkili olduğunu kaydeden D'Hooghe, "Sadece bu bile maçlara başlamadan önce ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor." yorumunu yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA