Burak Yılmaz'dan flaş açıklama: Çin halkından özür dilerim
Beşiktaş'ın kaptanı Burak Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Çin'deki yeme alışkanlığı ile ilgili sözlerinden dolayı özür diledi. Başarılı golcü sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek "İstemeden kırmış olduğum tüm Çin halkından, arkadaşlarımdan ve dostlarımdan özür dilerim." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, Çin'deki yemekler hakkındaki sözleri için Çin'den özür dileyen bir açıklama yaptı.
Burak'ın açıklaması şöyle:
Yaklaşık 2 sene futbol oynadığım Çin'de çok iyi ağırlandım. Yedikleri yemeklerin kültürlerinden gelen bir alışkanlık olduğunu, onlar için normal bir durum olduğunu söyledim. Bu nedenle diğer ülkelere göre hastalık çıkma ihtimalinin daha fazla olduğunu dile getirdim. İstemeden kırmış olduğum tüm Çin halkından, arkadaşlarımdan ve dostlarımdan özür dilerim.
BURAK YILMAZ NE DEMİŞTİ?
Burak Yılmaz, katıldığı bir canlı yayında Çin'deki yemek kültürüyle ilgili şunları söylemişti:
"Ben Çin'den daha çok hastalık geleceğini düşüyorum orada yaşamış biri olarak. Bir gün merak ettim pazarlarına gittim. Ne yediklerinin ne içtiklerinin sınırı yok. Çin'de neler yeniyor neler yani. Pazarda gördüklerimden sonra şok olmuştum. Çok enteresan şeyler yiyorlar. Oradan daha çok hastalık geleceğini düşünüyorum. Köpek, onların yediklerinin yanında iyi kalıyor. Kültürleri böyle. Bir Türk'ün yaşayabileceği yer olarak görmüyorum. 2 sene kadar kaldım ve sonra geri döndüm ben de."
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