Boca Juniors Fernando Muslera'nın peşinde
Arjantin ekibi Boca Juniors'ın ikinci başkanı Juan Roman Riquelme, Avrupa'ya transfer gündemde olan kaleci Esteban Andrada'nın yerine Galatasaray ile sözleşme uzatma görüşmelerini sürdüren Fernando Muslera'yı transfer etmek istiyor.
Arjantin ekibi Boca Juniors, önümüzdeki dönemde kaleyi kimin koruyacağına yönelik çalışmalar yürütüyor. 29 yaşındaki kalecileri Esteban Andrada'nın Avrupa'ya transfer olma ihtimaline karşılık Boca Juniors'ın ikinci başkanı Juan Roman Riquelme, Galatasaray'dan Fernando Muslera'yı takıma kazandırmak istiyor.
Arjantin basınından DEPO'nun yer verdiği iddiaya göre Boca'da Arjantinli kaleci Esteban Andrada, Avrupa'da önemli bir takımda forma giyebilecek düzeyde olduğuna inanıyor ve 29 yaşındaki kaleci, cazip bir teklif gelmesi durumunda takımdan ayrılmayı düşünüyor.
Gelişmeler sonrası Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme de hazırlıksız yakalanmak istemediğinden çalışmalarına hız vermiş durumda. Arjantinli efsanenin hedefinde ise Galatasaray forması giyen Fernando Muslera var.
Muslera, Sarı-Kırmızılılar ile sözleşme uzatmak adına görüşmelerine devam etse de Boca, onun 2021'de bitecek sözleşmesine göre planlarını yapıyor.
GÜNEY AMERİKA'YA DÖNMEK İSTEYEBİLİR
Fanatik'te yer alan haberde; Muslera'nın Galatasaray'da mutlu olmasına rağmen 10 seneden fazla süredir uzak kaldığı ülkesine yakın olma fikrini cazip bulduğu belirtiliyor. Muslera, 2007'de Wanderers'tan Lazio'ya transfer olarak Güney Amerika'dan ayrılmıştı.
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