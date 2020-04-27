Çin basını Burak Yılmaz'ın sözlerini hazmedemedi! Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz önceki gün "Çin'den daha çok hastalık gelir, köpek bile yiyorlar" diyerek ülkedeki yeme alışkanlığını ifade etmişti. Başarılı golcünün bu sözlerini Çin basını hazmedemedi. Giriş Tarihi: 27.04.2020 10:19 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 10:38
Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz, kulübün Instagram hesabından yaptığı canlı yayında, Çin'in Beijing Guoan takımında forma giydiği dönemde yaşadıklarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
"KÖPEK DİĞER YEDİKLERİNİN İÇİNDE İYİ"
34 yaşındaki golcü, ''Çin'de neler yeniyor neler. Bir gün merak ettim ve pazarlarına gittim. Gördüklerim karşısında şoke oldum. Çin'den daha çok hastalık gelir. Hayvan restoranları var. Köpek yiyorlar. Kültürleri böyle. Köpek diğer yediklerinin içinde iyi. Bir Türk'ün yaşayabileceği yer olarak görmüyorum. 2 sene kadar kaldım ve sonra geri döndüm ben de." demişti.
Burak'ın bu sözleri Çinlileri rahatsız etti. Çin basını, ülkenin yemek kültürünü eleştiren yıldız futbolcuyu manşetlere taşıdı.
"BURAK BİZİM HAKKIMIZDA KÖTÜ ŞEYLER SÖYLEDİ"
Çin'in Sina internet sitesi, Burak Yılmaz'ın sarf ettiği sözleri "Beijing Guoan'ın eski oyuncusu, Çinliler'in yemekte sınırı olmadığını söyledi", Sohu internet sitesi ise "Beijing Guoan'ın eski futbolcusu Çin hakkında kötü şeyler söyledi" satırlarını başlıklarında kullandılar.
"ŞOKE OLMUŞ"
South China Morning Post gazetesinde haber, "Burak Yılmaz, Çin pazarlarında gördükleri karşısında şoke olmuş" başlığıyla yayınlandı.