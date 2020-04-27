Çin basını Burak Yılmaz'ın sözlerini hazmedemedi!

"KÖPEK DİĞER YEDİKLERİNİN İÇİNDE İYİ"

34 yaşındaki golcü, ''Çin'de neler yeniyor neler. Bir gün merak ettim ve pazarlarına gittim. Gördüklerim karşısında şoke oldum. Çin'den daha çok hastalık gelir. Hayvan restoranları var. Köpek yiyorlar. Kültürleri böyle. Köpek diğer yediklerinin içinde iyi. Bir Türk'ün yaşayabileceği yer olarak görmüyorum. 2 sene kadar kaldım ve sonra geri döndüm ben de." demişti.