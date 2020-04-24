24 Nisan 2020, Cuma
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Ryan Donk corona virüs nedeniyle babaannesini kaybetti

Corona virüs nedeniyle yaşanan ölümler, 'ın da kapısını çaldı. Sarı kırmızılı takımın Hollandalı futbolcusu , koronavirüs nedeniyle babaannesini kaybettiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 24.04.2020 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
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'un babaannesi, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hollandalı futbolcu, acı haberi Instagram hesabından paylaştı ve şu sözleri kullandı;

''Harika bir büyük annemiz vardı. Bu korkunç hastalık, onu bizden çok erken ayırdı ama onun bizi her zaman göreceğini biliyorum. Bedenen yanımızda olmasan da sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaksın. Seninle hep gurur duyacağız.''

Galatasaraylı futbolcular ve eski takım arkadaşları da Donk'a başsağlığı mesajlarında bulundu.

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