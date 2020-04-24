Ryan Donk corona virüs nedeniyle babaannesini kaybetti

Ryan Donk'un babaannesi, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hollandalı futbolcu, acı haberi Instagram hesabından paylaştı ve şu sözleri kullandı;

''Harika bir büyük annemiz vardı. Bu korkunç hastalık, onu bizden çok erken ayırdı ama onun bizi her zaman göreceğini biliyorum. Bedenen yanımızda olmasan da sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaksın. Seninle hep gurur duyacağız.''

Galatasaraylı futbolcular ve eski takım arkadaşları da Donk'a başsağlığı mesajlarında bulundu.