Ryan Donk corona virüs nedeniyle babaannesini kaybetti
Corona virüs nedeniyle yaşanan ölümler, Galatasaray'ın da kapısını çaldı. Sarı kırmızılı takımın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, koronavirüs nedeniyle babaannesini kaybettiğini açıkladı.
Ryan Donk'un babaannesi, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hollandalı futbolcu, acı haberi Instagram hesabından paylaştı ve şu sözleri kullandı;
''Harika bir büyük annemiz vardı. Bu korkunç hastalık, onu bizden çok erken ayırdı ama onun bizi her zaman göreceğini biliyorum. Bedenen yanımızda olmasan da sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaksın. Seninle hep gurur duyacağız.''
Galatasaraylı futbolcular ve eski takım arkadaşları da Donk'a başsağlığı mesajlarında bulundu.
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