23 Nisan 2020, Perşembe
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Fabrice N'Sakala'dan olay yaratan Beşiktaş paylaşımı

'ın sol bek transfer listesinde bulunan Alanyaspor'un oyuncusu Fabrice N'Sakala transferinde önemli gelişme. Başarılı oyuncu bir takipçisinin kendisine siyah beyazlı formayı giydirdiği bir görseli paylaştı.

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Giriş Tarihi: 23.04.2020
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N'SAKALA'DAN OLAY YARATAN BEŞİKTAŞ PAYLAŞIMI

ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor forması giyen Fabrice N'Sakala, taraftarını heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

İsmi siyah beyazlı ekiple anılan başarılı sol bek, Beşiktaş formalı bir fotoğrafını paylaştı.

Fabrice N'Sakala, bir takipçisinin kendisine Beşiktaş forması giydirdiği görseli kişisel hesabından story attı ve bu paylaşımın ardından transfer iddiaları güçlendi.

29 yaşındaki futbolcu bu sezon 27 resmi maçta süre aldı ve takımına yalnızca 1 asist katkısı sağlayabildi.

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