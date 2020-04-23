Fabrice N'Sakala'dan olay yaratan Beşiktaş paylaşımı

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor forması giyen Fabrice N'Sakala, Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

İsmi siyah beyazlı ekiple anılan başarılı sol bek, Beşiktaş formalı bir fotoğrafını paylaştı.

Fabrice N'Sakala, bir takipçisinin kendisine Beşiktaş forması giydirdiği görseli kişisel hesabından story attı ve bu paylaşımın ardından transfer iddiaları güçlendi.

29 yaşındaki futbolcu bu sezon 27 resmi maçta süre aldı ve takımına yalnızca 1 asist katkısı sağlayabildi.