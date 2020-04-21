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Son dakika haberi: UEFA'dan üye ülke federasyonlarına flaş çağrı! Lig ve kupa maçları...

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Giriş Tarihi: 21.04.2020 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
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UEFA FEDERASYONLARA ÇAĞRI!

Son dakika spor haberi... , 55 üye ülke federasyonunun temsilcileriyle video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda koronavirüs nedeniyle ara verilen lig ve kupa maçlarıyla ilgili alınan karar üye ülke federasyonlarına iletildi. Buna göre UEFA ara verilen lig ve kupa maçlarının tamamlanması yönünde tavsiye kararı verdi.

'nın resmi internet sitesinden Avrupa futbolunun geleceğiyle ilgili açıklama yayınlandı

Açıklamada UEFA'ya üye 55 federasyonla video konferans yoluyla toplantı yapıldığı belirtilirken yerel liglerin ve kupaların oynanarak tamamlanması yönünde tavsiyede bulunuldu.

Konuyla ilgili kararın Perşembe günü UEFA'nın gerçekleştireceği Yürütme Kurulu toplantısının ardından ilan edileceği ifade edildi.

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