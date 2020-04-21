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Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş karar! Sözleşmesini uzatıyor

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Giriş Tarihi: 21.04.2020 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
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HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN FLAŞ MİLAN KARARI!

Milan'da oynayan milli futbolcu 'nun, kulübüyle mevcut sözleşmesini 5 yıl daha uzatacağı ifade edildi. 26 yaşındaki futbolcunun, İtalyan ekibinden yıllık net 2.5 milyon Euro kazanacağı da belirtildi.

İtalyan basını, milli futbolcu 'nun önümüzdeki haftalarda kulübü Milan ile tekrar masaya oturacağını ve 5 yıllık mukaveleye imza atacağını yazdı. 2017 yılında Milan'a transfer olan 26 yaşındaki futbolcunun, İtalyan ekibinden yıllık net 2.5 milyon Euro kazanacağı da belirtildi.

Bu sezon Milan formasıyla çıktığı 23 maça çıkan Çalhanoğlu, süre aldığı bu maçlarda 3 gol, 1 de asist kaydetti.

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