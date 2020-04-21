Hollanda'da 1 Eylül'e kadar futbol oynanmayacak
Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol karşılaşmalarının 1 Eylül'e kadar oynanmayacağı açıklandı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, düzenlediği basın toplantısında, salgını önlemeye yönelik yeni önlemleri duyurdu.
Rutte, spor karşılaşmaları dahil "büyük etkinliklerin" düzenlenmesinin 1 Eylül'e kadar yasaklandığını belirtti.
Hollanda'da daha önce büyük toplantı ve etkinlikler, 1 Haziran'a kadar yasaklanmıştı.
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