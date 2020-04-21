Abdurrahim Albayrak dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, kendisini belediye başkanı olarak tanıtarak arayan ve koronavirüs salgını nedeniyle yardım topladığını iddia eden kişi tarafından 40 bin lira dolandırıldığını söyleyerek suç duyurusunda bulundu.
Avukat Kemal Aytaç aracılığıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Altur Turizm Servis ve Ticaret Ltd. yetkilisi olan Albayrak'ı 8 Nisan'da arayan bir kişinin kendisini bir ilçe belediye başkanı olarak tanıtarak, koronavirüs salgını nedeniyle yardım toplandığını söylediği aktarıldı.
Albayrak'ın da katkıda bulunmayı kabul etmesi üzerine asistanı Emel Sancak tarafından gerekli görüşme ve işlemlerin yapıldığı ifade edilen dilekçede, "Emel Sancak önce şirket telefonundan aranmış ve telefonda kendisini belediye başkanı tarafından yönlendirilmiş kişi olarak tanıtan Fatih B., gerekli banka bilgilerini iletmekte kolaylık olması açısından Emel Sancak'ın cep telefonu numarasını istemiştir. Ardından Emel Sancak'ın iş telefonuna, ödeme yapılacak olan hesap bilgisi kısa mesaj olarak gönderilmiştir. Ayrıca söz konusu yardım için alınan malzemelerin faturasının da ibraz edileceği ifade edilmiştir." denildi.
Dilekçede, Altur Turizm Şirketi'nden şüphelilerden A.B.'nin hesabına 40 bin lira gönderildiği belirtilerek, daha sonra Emel Sancak'ın önceden görüştüğü numaradan arayan kişinin fatura ibraz edilemeyeceğini ve bu konuyla ilgili belediye başkanının kendisi ile görüşeceğini belirttiği kaydedildi.
Yapılan telefon görüşmesinde kendisini belediye başkanı olarak tanıtan kişinin fatura ve makbuzlarda problem olduğuna dair bir konuşma yaptığına vurgu yapılan dilekçede, telefonla belediye başkanına bağlanılması ve yardım kampanyası için yapılan bağışın makbuzunun düzenlenmemesi üzerine şüphelenildiği ifade edildi.
Dilekçede, olağan olmayan bu durum üzerine daha önce görüşme yapılan numaranın tekrar arandığı belirtilerek, ancak söz konusu numaraya ulaşılmadığı anlatıldı.
"HESAPLA İLGİLİ BAŞKA ŞİKAYETLERİN DE OLDUĞU ÖĞRENİLMİŞ"
Böylelikle her şeyin bir kandırmaca olduğunun anlaşıldığı ve ayrıca söz konusu hesapla ilgili başka şikayetlerin bulunduğunun da öğrenildiği aktarılan dilekçede, paranın, gönderildiği şubeden derhal çekildiği bilgisine yer verildi.
Dilekçede, bankanın ilgili şubesinden paranın tahsilatına ilişkin tüm kamera kayıtları ile diğer tüm kayıtların istenilmesi talep edilerek, şirket yetkililerinin bu zor günlerde ülkesine yardımda bulunmak istemişken şüphelilerin suç teşkil eden eylemlerine maruz kaldığı kaydedildi.
Suç duyurusu dilekçesinde, şüphelinin ve tespit edilecek diğer şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık suçu" suçundan dava açılması istendi.
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