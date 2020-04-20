Abdurrahim Albayrak fena dolandırıldı! Kendini belediye başkanı olarak tanıtan kişiye...

Başkan Bahadır'ı ve sesini tanıdığını ifade eden Albayrak'ın anlatımına göre, Bahadır'ın sesinin benzerine sahip şahısın kendisine " Sen çok hayırlı bir adamsın. Cumhurbaşkanımızın çağrısına da cevap verdin. Burada yurtlarda kalan garibanlar var onlara erzak vereceğiz, paramız eksiz kaldı, şu kadar bir parada sana yazıyorum "demiş.