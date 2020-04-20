Abdurrahim Albayrak fena dolandırıldı! Kendini belediye başkanı olarak tanıtan kişiye... Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'tan flaş bir itiraf geldi. Katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulunan Albayrak, kendisini belediye başkanı olarak tanıtan kişiler tarafından binlerce lira dolandırıldığını açıkladı. İşte o sözler... Giriş Tarihi: 20.04.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 11:32
Eşiyle birlikte yakalandığı corona virüs hastalığından tedavi görerek kurtulan Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak dolandırıcıların hedefi oldu. Başına gelenleri katıldığı bir televizyon programında açıklayan ve altı yıl öncede yine kendisini telefonla arayan bir şebeke tarafından 10 bin lira dolandırılan Albayrak'ın, bu kez 140 bin lira dolandırıldığı öğrenildi.
Abdurrahim Albayrak'ı kendi ifadesine göre geçtiğimiz hafta kendisini Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır olarak tanıtıp arayan bir şahıs dolandırmış.
Başkan Bahadır'ı ve sesini tanıdığını ifade eden Albayrak'ın anlatımına göre, Bahadır'ın sesinin benzerine sahip şahısın kendisine " Sen çok hayırlı bir adamsın. Cumhurbaşkanımızın çağrısına da cevap verdin. Burada yurtlarda kalan garibanlar var onlara erzak vereceğiz, paramız eksiz kaldı, şu kadar bir parada sana yazıyorum "demiş.
BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANI OLARAK TANITMIŞ
Telefonla arayan kişinin Bahçelievler Belediye Başkan Hakan Bahadır olduğuna inandığını söyleyen Albayrak, telefon üzerine muhasebeyi arayıp ödeme talimat vermiş. Şirket muhasebesine "Bahçelievler Belediyesi'nden arayacaklar, belediyenin değil ama bir marketin şu hesabını şu kadar parayı havale edin " demiş.
Daha sonra muhasebeden arayıp paranın Gebze'de bir banka şubesine gittiğini söyleyen muhasebe çalışanın verdiği bilgiyle şüpheye düşen Albayrak, Başkan Bahadır'ı arayıp parayı alıp almadıklarını sormuş. Başkan Bahadır da parayı da almadıklarını arayanın da kendisi olmadığını söyleyince dolandırıldıklarını anlayan Albayrak, bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı arayıp durumu anlattıktan sonra Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş.