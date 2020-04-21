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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Kaan Öztürk için taziyede bulundu

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Giriş Tarihi: 21.04.2020
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BAKAN KASAPOĞLU KAAN ÖZTÜRK İÇİN TAZİYEDE BULUNDU

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ’un genç futbolcusu için taziyede bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , trafik kazasından hayatını kaybeden 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen için taziye mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Eskişehirspor'un genç futbolcusu Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dilerim."

Son dakika: Eskişehirspor'un genç oyuncusu Kaan Öztürk trafik kazası sonucu hayatını kaybetti SON DAKİKA: ESKİŞEHİRSPOR'UN GENÇ OYUNCUSU KAAN ÖZTÜRK TRAFİK KAZASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

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