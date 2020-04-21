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Barcelona'dan tarihi karar! Bir ilk olacak

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Giriş Tarihi: 21.04.2020
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BARCELONA'DAN TARİHİ KARAR! BİR İLK OLACAK

'nın Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu ekonomik krizin etkilerini en aza indirmek için Stadı'nın isim hakkında bir sezonluk sponsor bulma kararı aldı.

Kulübü, bugün yapılan olağanüstü yönetim kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaparak, 2020-2021 sezonunda Stadı'nın isim hakkının sponsorluk anlaşmasıyla ticaretleştireceğini duyurdu.

Tarihinde ilk defa Nou 'nın ismini değiştirecek olan Katalan kulübü, isim hakkıyla ilgili sponsorluk sürecini Barça Vakfı'nın yürüteceğini ve buradan elde edilecek gelirin Kovid-19'a karşı mücadele ve araştırma çalışmalarında kullanılacağını belirtti.

Açıklamada, "Dünya, modern tarihinin en büyük sağlık, sosyal ve ekonomi krizinden geçiyor. Barcelona da büyük belirsizliğin olduğu bu dönemde insanlığın ihtiyaçlarına karşılık verecek olağanüstü bir karar aldı." denildi.

Barcelona, Nou Camp Stadı'nın isim sponsorluğunun bir sezonla sınırlı kalacağını bildirdi.

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