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Beşiktaş'a kötü haber! Transferden vazgeçtiler

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Giriş Tarihi: 17.04.2020
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BEŞİKTAŞ'A KÖTÜ HABER! TRANSFERDEN VAZGEÇTİLER

'ın corona yüzünden zor günler geçirdiği şu dönemde başı, Alman kalecisi Karius ile belada. Siyah beyazlı takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 'un, 'e olabileceği iddia edilmişti. Ancak Belçika ekibi, yüksek maliyeti sebebiyle Alman kalecinin transferinden vazgeçti.

'ta performansıyla hayal kırıklığı yaratan için haberleri gelmeye devam ediyor.Bir gün 'ye döneceği, başka bir gün ise 'ya transfer olacağı yazılan Alman kaleci için son iddia ise 'e transfer olacağıydı...

Ancak Voetbal24'ün haberine göre; Yeni bir kaleci transferi için düğmeye basan Anderlecht yönetimi, maliyeti nedeniyle Loris Karius transferinden vazgeçti.

Karius'un bonservisinin 5-6 milyon Euro'lara çıkacağını düşünen yönetim Alman kalecinin yerine Beerschot forması giyen Mike Vanhamel için 500 bin Euro'luk teklifte bulundu.

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