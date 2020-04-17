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Şike girişiminde bulunan Nijeryalı Dickson Etuhu futboldan 5 yıl men edildi

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Giriş Tarihi: 17.04.2020
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5 YIL FUTBOLDAN MEN EDİLDİ! GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMADILAR

'in Rössjöholm takımında forma giyen Nijeryalı futbolcu , şike yaptığı gerekçesiyle 5 yıl men cezası aldı. Etuhu ile söz konusu şike girişimine dahil olan İsveçli eski futbolcu Alban Jusufi'nin de aynı tarihe kadar futboldan men edildiği belirtildi.

Federasyonu, Mayıs 2017'de AIK forması giyerken takım arkadaşı Kyriakos Stamatopoulos'a düşük performans sergilemesi için 2 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1,3 milyon lira) teklif eden Etuhu'ya Nisan 2025'e kadar futboldan men cezası verildiğini duyurdu.

Etuhu ile söz konusu şike girişimine dahil olan İsveçli eski futbolcu Alban Jusufi'nin de aynı tarihe kadar futboldan men edildiği belirtildi.

Federasyonun açıklamasında, kaleci Stamatopoulos'un Stockholm'de bir restoranda kendisine yapılan para teklifini bildirmesinin ardından AIK ile Göteborg arasında oynanması gereken karşılaşmanın ertesi güne ertelendiği de hatırlatıldı.

İngiltere'de , , Sunderland, Fulham, Blackburn Rovers gibi takımlarda görev alan 37 yaşındaki orta saha oyuncusu Etuhu, AIK forması giydikten sonra Ağustos 2017'de Rössjöholm'a transfer olmuştu. Etuhu, Nijerya 'nda ise 33 kez görev yaptı.

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