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Boateng'in asıl hedefi ortaya çıktı! Meğer Beşiktaş'tan önce...

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Giriş Tarihi: 17.04.2020
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BOATENG'İN ASIL HEDEFİ ORTAYA ÇIKTI! MEĞER BEŞİKTAŞ'TAN ÖNCE...

Beşiktaş'ın devre arasında büyük umutlarla Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, transfer olmadan önce 'a bir mesaj attığını ama geri dönüş alamadığını açıkladı.

Beşiktaş'ın devre arasında İtalya Serie A ekibi Fiorentina'dan kiraladığı Kevin-Prince Boateng, Alman basınından 'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

HERTHA BERLİN FORMASINI YENİDEN GİYMEK İSTEDİĞİNİ BELİRTTİ
Boateng, altyapısından yetiştiği ve 2007 yılında Tottenham'a transfer olarak ayrıldığı formasını yeniden giymek istediğini belirtti.

Boateng, devre arasında Beşiktaş'a transfer olmadan önce Hertha Berlin'in o dönemdeki 'a geri dönmeye hazır olduğuna yönelik bir mesaj attığını belirtti. Fakat Jürgen Klinsmann'dan bir cevap alamadığını da ekledi.

Fanatik'in haberine göre; Hertha Berlin'in yeniden popüler hale gelmesi adına projeleri olduğunu belirten 33 yaşındaki oyuncu, "Telefonu alıp Götze ve Draxler'i aradım. 'Hadi beyler buraya gelin, burada bir yapı inşa edelim' dedim. Amacım Hertha Berlin'i yeniden popüler hale getirmekti" ifadelerini kullandı.

Ayrıca takıma bir hava kazandırmak isteyen Boateng, "Futbolu seven Berlin rapçileriyle birlikte çalışacaktık. Herkesi stada çekecektik. Marşın remiksi gibi bir şarkı yazacaktık" dedi.

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