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Alanyaspor'dan Vagner Love açıklaması

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Giriş Tarihi: 17.04.2020
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ALANYASPOR'DAN VAGNER LOVE AÇIKLAMASI

yönetimi tarafından yapılan açıklamada, 'ın transferi için Alanyaspor'a tazminat ödeyeceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

tarafından yapılan açıklamada, kulübün eski futbolcusu 'ın transferiyle ilgili bugüne kadar Kulübü'ne açılan hiçbir dava olmadığı belirtildi. Açıklamada, "Transferle ilgili alacaklarımızın tamamı geçmiş dönemde tahsil edilmiştir. Basında yer alan 'Beşiktaş Vagner Love transferi için Alanyaspor'a tazminat ödeyecek' şeklindeki haberler de gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Beşiktaş'a bir şok daha! Vagner Love... BEŞİKTAŞ'A BİR ŞOK DAHA! VAGNER LOVE...

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