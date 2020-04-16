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PSG sağlık çalışanlarına yemek dağıtmaya devam ediyor

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Giriş Tarihi: 16.04.2020
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Koronavirüsle mücadelede , ülkedeki sağlık çalışanları için kampanya başlattı. Fransız ekibi Paris Saint-Germain, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek dağıtıyor.

Fransız ekibi Paris Saint-Germain, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek dağıtıyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, günde yaklaşık 1200 kişilik yemek 60 gönüllü aracılığıyla başkent Paris'teki hastanelere servis ediliyor.

Fransız kulübünün, bugüne kadar yedi farklı hastaneye 5 bin kap yemek dağıttığı ve bu rakamın kampanya sonunda 25 bine ulaşacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Onlar gerçek kahramanlar ve biz de bu mücadelede onların yanında yer alıyoruz." ifadesini kullandı.

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