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Beşiktaş'a bir şok daha! Vagner Love...

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Giriş Tarihi: 14.04.2020
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BEŞİKTAŞ'A BİR ŞOK DAHA! VAGNER LOVE...

Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren futbol kulüpleri, bu süreçte gelirlerinin büyük bir kısmından mahrum kaldılar. yönetimi bu sorunları nasıl çözeceği konusunda çeşitli projeler yürütürken, istenmeyen bir gelişme ile karşı karşıya kaldı. Alanyaspor, 2 sezon önce 3 milyon Euro'ya transfer olan ancak bekleneni veremeyen için Beşiktaş'tan 400 bin Euro tazminat alacak.

Ekonomik kriz yaşayan 'a bir darbe de Alanyaspor'dan geldi. Akdeniz kulübü 2 sezon önce 3 milyon Euro'ya transfer olan ancak bekleneni veremeyen için Beşiktaş'tan 400 bin Euro tazminat alacak.

Sabah'ın haberine göre; Yönetim Brezilyalı oyuncu için kalan 712 bin Euro'yu ödeyemeyince mahkemeye başvuran Alanyaspor Beşiktaş'ın gelirlerine el koydurdu.

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