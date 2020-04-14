Beşiktaş'a bir şok daha! Vagner Love...
Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren futbol kulüpleri, bu süreçte gelirlerinin büyük bir kısmından mahrum kaldılar. Beşiktaş yönetimi bu sorunları nasıl çözeceği konusunda çeşitli projeler yürütürken, istenmeyen bir gelişme ile karşı karşıya kaldı. Alanyaspor, 2 sezon önce 3 milyon Euro'ya transfer olan ancak bekleneni veremeyen Vagner Love için Beşiktaş'tan 400 bin Euro tazminat alacak.
Ekonomik kriz yaşayan Beşiktaş'a bir darbe de Alanyaspor'dan geldi. Akdeniz kulübü 2 sezon önce 3 milyon Euro'ya transfer olan ancak bekleneni veremeyen Vagner Love için Beşiktaş'tan 400 bin Euro tazminat alacak.
Sabah'ın haberine göre; Yönetim Brezilyalı oyuncu için kalan 712 bin Euro'yu ödeyemeyince mahkemeye başvuran Alanyaspor Beşiktaş'ın Avrupa Kupası gelirlerine el koydurdu.
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