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Galatasaray Mariano'nun yedeğini buldu: Aurelio Buta

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Giriş Tarihi: 17.04.2020
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GALATASARAY MARİANO'NUN YEDEĞİNİ BULDU!

'da gelecek sezon takımda olması beklenmeyen sağ bek Mariao'nun alternatifi 'da bulundu. Scout ekibi tarafından önerilen ve ’den tam not alan 23 yaşındaki Portekizli sağ bek Aurelio Buta, sert yapısı ve tekniği ile öne çıkıyor. Genç oyuncu bu sezon Belçika liginde 28 maçta 2 gol 6 asistlik performans sergiledi.

aradığı sağ beki 'da buldu. altyapısında yetişen ve 2018 yazında Royal Antwerp'in yolunu tutan Portekizli futbolcu, scout ekibi tarafından teknik ekibe önerilirken, 'den tam not aldı.

2 GOL 6 ASİST
Bu sezon Belçika Ligi'nde çıktığı 28 maçta 2 gol 6 asistle oynayarak çok iyi bir istatistiğe imza atan Buta'nın, koronavirüs salgını öncesi Portekiz A 'na davet edilmesi düşünülüyordu.

MARİANO'NUN YERİNE BUTA
Sarı-Kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 34 yaşındaki Mariano'nun yerine, 23 yaşındaki Buta'yı bonservisiyle birlikte kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Belçika kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç savunmacının maliyetinin uygun olması durumunda çalışmaları başlatılacak.

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