15 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş'ın başını ağrıtacak gelişme!

Beşiktaş'ın başını ağrıtacak gelişme!

SPOR
Giriş Tarihi: 15.04.2020
ABONE OL
BEŞİKTAŞ'IN BAŞINI AĞRITACAK GELİŞME!

Corona virüs nedeniyle futbol gelirlerinde büyük bir düşüş olan Beşiktaş'ın başı, eski yönetimden kalan hesaplar yüzünden sıkıntıda. Beşiktaş yönetimi, Guti, ve 'in kalan borçları nedeniyle sıkıntıya girdi. UEFA ile sıkıntı yaşamak istemeyen Beşiktaş, ay sonuna kadar bu sorunu çözmeye çalışacak.

Beşiktaş'ta bir yandan mevcut kadronun maaş konusu gündemdeki yerini korurken, geçmiş dönemlerde kulüpte forma giyen , ve teknik heyetten yazın ayrılan 'in alacakları da sıkıntı yarattı. 2018- 2019 sezonunun devre arasında mukavelesi feshedilen Love'ın 300 bin Euro alacağı olduğu kaydedildi.

Aras'ın 2 milyon 250 bin Euro parasının ise 4 eşit taksitte ödenmesi gerekiyordu. döneminde ödeme yapılmayan Aras'a, mevcut yönetimin iki taksidi daha önce yatırdığı belirtildi.

ESKİ BORÇLAR, YÖNETİMI ZOR DURUMDA BIRAKTI
Özbiliz'in şu an için 560 bin Euro alacağı olduğu öğrenildi. Beşiktaş'ta ödeme yapılması gereken bir başka isim Guti Hernandez. Geçtiğimiz yaz ayında takımdaki yardımcı antrenörlük görevinden ayrılarak İspanya'da Almeria'yı çalıştırmaya başlayan Guti'nin alacağının büyük bir bölümünü veren siyah-beyazlıların 200 bin Euro daha ödeme yapması gerekiyor.

ve ekibi, UEFA nezdinde sorun yaşamamak için Love, Aras ve Guti'nin ücret krizini ay sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyor.

Kaynak:Sabah

Beşiktaş'a bir şok daha! Vagner Love... BEŞİKTAŞ'A BİR ŞOK DAHA! VAGNER LOVE...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA