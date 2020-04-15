Beşiktaş'ın başını ağrıtacak gelişme!
Corona virüs nedeniyle futbol gelirlerinde büyük bir düşüş olan Beşiktaş'ın başı, eski yönetimden kalan hesaplar yüzünden sıkıntıda. Beşiktaş yönetimi, Guti, Vagner Love ve Aras Özbiliz'in kalan borçları nedeniyle sıkıntıya girdi. UEFA ile sıkıntı yaşamak istemeyen Beşiktaş, ay sonuna kadar bu sorunu çözmeye çalışacak.
Beşiktaş'ta bir yandan mevcut kadronun maaş konusu gündemdeki yerini korurken, geçmiş dönemlerde kulüpte forma giyen Vagner Love, Aras Özbiliz ve teknik heyetten yazın ayrılan Guti Hernandez'in alacakları da sıkıntı yarattı. 2018- 2019 sezonunun devre arasında mukavelesi feshedilen Love'ın 300 bin Euro alacağı olduğu kaydedildi.
Aras'ın 2 milyon 250 bin Euro parasının ise 4 eşit taksitte ödenmesi gerekiyordu. Fikret Orman döneminde ödeme yapılmayan Aras'a, mevcut yönetimin iki taksidi daha önce yatırdığı belirtildi.
ESKİ BORÇLAR, YÖNETİMI ZOR DURUMDA BIRAKTI
Özbiliz'in şu an için 560 bin Euro alacağı olduğu öğrenildi. Beşiktaş'ta ödeme yapılması gereken bir başka isim Guti Hernandez. Geçtiğimiz yaz ayında takımdaki yardımcı antrenörlük görevinden ayrılarak İspanya'da Almeria'yı çalıştırmaya başlayan Guti'nin alacağının büyük bir bölümünü veren siyah-beyazlıların 200 bin Euro daha ödeme yapması gerekiyor.
Ahmet Nur Çebi ve ekibi, UEFA nezdinde sorun yaşamamak için Love, Aras ve Guti'nin ücret krizini ay sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyor.
Kaynak:Sabah
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