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Nazım Sangare yarışında ortalık kızışacak

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Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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ORTALIK KIZIŞIYOR! FENERBAHÇE DE DAHİL OLDU

Antalyaspor'un transferine onay verdiği milli oyuncu yarışına Beşiktaş ve Galatasaray'dan sonra, de dahil oldu. Yaz döneminde 3 büyükler başarılı sağ bek için mücadele edecek.

'nin de 'yi takibe aldığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bittikten sonra İsla ile yolları ayırmayı planlıyor. Yönetim, Şilili futbolcunun yerini Sangare ile doldurmak istiyor. Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncu için Antalyaspor'a paranın yanı sıra takas teklifinde bulunacak. Fanatik'in haberine göre; Sangare'nin Akdeniz ekibi ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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