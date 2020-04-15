Nazım Sangare yarışında ortalık kızışacak
Antalyaspor'un transferine onay verdiği milli oyuncu Nazım Sangare yarışına Beşiktaş ve Galatasaray'dan sonra, Fenerbahçe de dahil oldu. Yaz transfer döneminde 3 büyükler başarılı sağ bek için mücadele edecek.
Fenerbahçe'nin de Nazım Sangare'yi takibe aldığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bittikten sonra İsla ile yolları ayırmayı planlıyor. Yönetim, Şilili futbolcunun yerini Sangare ile doldurmak istiyor. Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncu için Antalyaspor'a paranın yanı sıra takas teklifinde bulunacak. Fanatik'in haberine göre; Sangare'nin Akdeniz ekibi ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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